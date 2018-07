Gezin wanhopig op zoek naar hondje Gonzo 28 juli 2018

02u47 0 Brugge Het gezin van Els Steyaert uit Zeebrugge is wanhopig op zoek naar hun hondje Gonzo. De 15-jarige viervoeter wandelde vorige week het huis uit en is sindsdien spoorloos verdwenen. "Mijn kinderen zijn er kapot van. Zelfs een zoektocht met een speurhond leverde niks op", zucht Els.

Het gezin van Els zit al meer dan een week diep in de put. "Waar kan onze Gonzo toch zijn? Elke dag gaan we op zoek. Voorlopig zonder enig resultaat. Ze is heel belangrijk voor ons. Hopelijk vinden we haar alsnog terug", vertelt Steyaert.





De viervoeter wandelde midden vorige week het huis uit toen de deur even op een kier bleef staan door de hitte. Sindsdien is de hond spoorloos. Ondertussen helpt een groot deel van de inwoners van Zeebrugge-dorp mee met de zoektocht. Ook in het straatbeeld hangt het vol flyers. "We zijn al gaan zoeken met een speurhond, maar dat spoor liep dood in de duinen. Misschien heeft iemand Gonzo in huis genomen en weten die niet hoe hard we haar missen? Voor mijn dochters (4 en 10 jaar, red.) is het verschrikkelijk. Zij vragen constant naar hun hondje. Het is de eerste keer dat ze is weggelopen. Waar kan ze toch zijn?", verzucht Els. Wie Gonzo heeft gezien of weet waar ze verblijft, kan contact opnemen met Els op het nummer 0479/64.25.00.





(MMB)