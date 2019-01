Gevonden in een Franse schuur, nu te koop voor 600.000 euro: Bruggeling mikt hoog met exclusieve Porsche Mathias Mariën

31 januari 2019

15u24 1 Brugge Een Brugse ondernemer verkoopt zijn exclusieve Porsche 911 uit 1964. De man kon de oldtimer in 2015 op de kop tikken nadat hij hem vond in een Franse schuur. “Waarom hij hem verkoopt? Om wat diversificatie in zijn wagenpark te krijgen”, klinkt het in zijn omgeving. Startprijs: 600.000 euro.

De Porsche 911 (voor de kenners: oorspronkelijk 901) uit het jaar 1964 zal vermoedelijk onder de hamer gaan voor minstens 600.000 euro. Bij veilinghuis Sothebys wordt de verkoopwaarde zelfs geschat tussen de 600.000 en 800.000 euro. Een enorm bedrag, maar in ruil krijgen de verzamelaars wel een exclusieve wagen ter beschikking.

De wagen is gevonden in een schuur in Frankrijk in 2015 en werd de laatste jaren gerestaureerd door een aantal puristen in België en buitenland. Naar schatting 70 van de 232 Porsches 911 uit 1964 zijn er nog over. De wagen van de Brugse ondernemer is de vierde oudste 911 ooit gebouwd, maar omdat nummer 3 op vandaag nooit gevonden werd, is dit de derde oudste.

De wagen was onlangs nog te bewonderen tijdens de Zoute Grand Prix in Knokke. De oudste 911 is in handen van de bekende Amerikaanse komiek en Porsche-verzamelaar Jerry Seinfeld. Voor de geïnteresseerden: de wagen gaat op 6 februari onder de hamer in Parijs.

Meer info over de Porsche 911 is hier terug te vinden.