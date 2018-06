Gevelspringer op Markt deel van kunstwerk 07 juni 2018

02u38 0

De 'freerunner' die dinsdagavond eventjes de Markt van Brugge leek onveilig te maken, was bezig aan een bewegend kunstwerk voor de kunsthappening Triënnale in Brugge. "We kregen de aanvraag van de atleet. Hij stelde zélf voor om iets aan de Triënnale toe te voegen", zegt stadsmedewerker Griet De Prest. Concreet gaat het om een kunstwerk waarbij een film wordt gemaakt van de acrobatie die de man uitvoert. De stad besloot op de aanvraag in te gaan, maar had niet verwacht dat de opnames zoveel commotie zouden veroorzaken. Er was dan ook op voorhand aan alle ondernemers gevraagd om de stunts niet te filmen. Al bleek het dus niet mogelijk om de opnames wat langer geheim te houden. "Iedereen heeft nu eenmaal een smartphone", zegt De Prest. Over de precieze inhoud van de opnames wordt voorlopig niet gecommuniceerd. (MMB)