Gevangenisstraf voor fietsendieven 16 mei 2018

Vier leden van een bende uit het Brusselse krijgen tussen 6 maanden effectief en 18 maanden met uitstel, omdat ze in stations in heel Vlaanderen fietsen gingen stelen om daarna door te verkopen in de hoofdstad. Hamza W., Iliass B. en Mohammed Z. daagden op, Omar M. liet verstek gaan. De bende moest zich verantwoorden voor negen fietsdiefstallen in het station van Brugge, waar ze op 5 november ook een iPhone stalen van een slapende treinreiziger. "De negen feiten zijn nog maar het topje van de ijsberg", schetste de procureur. "We weten dat ze in en rond tal van treinstations toeslaan en ze een voorkeur hebben voor duurdere exemplaren: plooifietsen, mountainbikes en elektrische tweewielers." Slechts één slachtoffer stelde zich burgerlijke partij. (JHM)