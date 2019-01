Gevangene drinkt zich telkens ladderzat tijdens penitentiair verlof en valt cipiers aan: 15 maanden cel extra gevraagd Bart Boterman

18 januari 2019

18u05 0 Brugge Een gedetineerde uit de gevangenis van Brugge riskeert 15 maanden cel voor verschillende feiten van agressie ten aanzien van cipiers en ook spoorwegpersoneel. De man drinkt zich stomdronken tijdens zijn penitentiair verlof en wordt vervolgens gewelddadig.

Op 22 februari 2017 kwam de man uit Oudenaarde terug van gevangenenverlof en probeerde hij in dronken toestand een gsm binnen te smokkelen in de gevangenis van Brugge. Cipiers hadden dat gezien en probeerden de gsm in beslag te nemen. Dat was niet naar de zin van beklaagde Stijn D.S., die als een woesteling tekeerging en klappen uitdeelde aan de cipiers. Een cipier werd zelfs bij de keel gegrepen. De beklaagde zei op de rechtbank dat hij niet de intentie had om iemand te verwonden. Hoe dan ook vroeg een getroffen cipier 1.000 euro schadevergoeding en een andere 500 euro.

Geweld op de trein

Dat was niet de enige reden waarom hij werd vervolgd. In september 2017 mocht de man opnieuw op penitentiair verlof en dronk hij zich ladderzat alvorens de trein te nemen. In het station van Antwerpen werd Stijn D.S. stomdronken aangetroffen door iemand van Securail, waarop hij opnieuw klappen uitdeelde. Een militair werkte hem uiteindelijk tegen de grond. Maar de man was zo dronken dat een ambulance werd gebeld. Ook tegen de ambulanciers was hij agressief.

In maart 2018 mocht hij de gevangenis nog eens verlaten en opnieuw kwam hij stomdronken terug. Hij stelde hij zich wederom agressief op tegen cipiers. Het parket besloot hem voor de rechtbank te dagen en vroeg 15 maanden extra opsluiting. Volgens de advocaat van de beklaagde kan zijn cliënt niet van de alcohol blijven. “Hij heeft eerder een gepaste begeleiding voor zijn probleem nodig. Zoals u ziet, helpt een gevangenisstraf geenszins”, aldus de raadsman. Die vroeg overigens om de zaak nog even uit te stellen omdat er nog een ander proces voor dronken agressie en diefstal loopt tegen de man. “En daar zou mogelijk een straf met probatie worden uitgesproken. Ik vraag u met aandrang om te wachten op dat vonnis, anders is dit opnieuw een maar voor niets”, aldus de raadsman. De zaak gaat verder op 1 februari.