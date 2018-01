Gevangene betrapt met cannabis: "Gevonden in douche" 26 januari 2018

Een man uit Brugge moet 6 maanden langer in de cel blijven, nadat bij hem in de gevangenis drugs werden gevonden.





Op 27 mei vorig jaar gingen de cipiers over tot een celcontrole bij B.T. Dat deden ze, omdat ze een gsm-signaal hadden waargenomen in zijn cel. Een gsm vonden ze uiteindelijk niet, maar wel 8,53 gram cannabis in wat folie. "Gevonden in iemands short in de douche", beweerde B.T. "Ik nam het mee, maar zou er niks mee doen."





De man werd al vijfmaal eerder veroordeeld voor drugsdelicten en moet nu nog wat langer in de cel blijven. Hij kreeg daarnaast 800 euro boete. (JHM)