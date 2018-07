Gevaarlijke stof lekt uit container cargoschip 07 juli 2018

02u36 0

In de haven van Zeebrugge was het donderdagavond en -nacht alle hens aan dek door een gevaarlijk lek in een container. Die stond op het cargoschip Clementine in het Britanniadok. Uit een dichting van de container lekte de stof monoethylamine: een corrosief, giftig en ontvlambaar goedje dat brandwonden en irritatie aan ogen en luchtwegen kan veroorzaken. De brandweerkorpsen van Knokke, Blankenberge en Brugge waren ter plaatse. "Er zijn voortdurend metingen uitgevoerd en de container is met behulp van de nodige beschermpakken verwijderd van het schip. Vervolgens is de container in een afgesloten lekbak geplaatst", zegt Jean-Claude Vantorre, postoverste van brandweer Knokke. "Voor het milieu is er nooit gevaar geweest. Maar aangezien de stof gevaarlijk was, moest de operatie met alle voorzichtigheid gebeuren." (BBO)