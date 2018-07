Gestraft voor zinloos geweld 25 juli 2018

02u27 0

Twee broers en een van hun vriendinnen, allen uit Brugge, werden gestraft voor een geval van zinloos geweld.





Op 1 augustus raakten E., en de broers R., slaags in de Daverlostraat in Assebroek. "Een jongeman was rond middernacht op weg naar huis en zijn vriendin stond hem op te wachten aan de voordeur", schetste de procureur. "Op dat moment passeerde het drietal met de wagen. Chauffeur R. had te veel gedronken en er ontstond een discussie met het koppeltje buiten. De jongeman maakte een opmerking en kreeg daarna van beide broers en de vriendin een reeks vuistslagen. Daarbij brak hij zijn neus. E. keerde zich daarna ook tot de vriendin van de jongeman. Dit was een grof staaltje van zinloos geweld. Ik vraag een streng signaal met een flinke werkstraf."





E.D. en G.R. kregen die ook: elk een werkstraf van 60 uren. Vreemd genoeg wou een van de broers liever een straf met uitstel en een bijbehorend strafblad dan een werkstraf te moeten uitvoeren. D.R. kreeg dus 6 maanden met uitstel en 1.200 euro boete. (JHM)