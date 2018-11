Gestraft voor hardrijden aan werken N31 08 november 2018

In de politierechtbank zijn dertien bestuurders veroordeeld die op 10 maart te snel reden aan de werken op de N31. De snelheidslimiet bedroeg er toen 50 per uur. De snelheid van de beklaagden varieerde van 91 tot 103 per uur. Tijdens de minithemazitting kwamen verschillende excuses aan bod, maar dat belette niet dat iedereen een straf kreeg. De geldboetes bedroegen tot 320 euro en de rijverboden gingen van 15 tot 21 dagen. Ter info: de werken aan de N31 zijn al enkele maanden afgerond. (MMB)