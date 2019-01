Gespot in het station van Brugge: nepnieuws BHT

17 januari 2019

17u10 0 Brugge Zeg ‘Nee tegen nonsens’ in de stationshal in Brugge. Met deze campagne vraagt Europahuis Ryckevelde aandacht voor het fenomeen ‘fake news’ en desinformatie.

Voorbijgangers werden vrijdag op de proef gesteld door twee artikels te beoordelen op hun echtheid. Een banner met twee grote nieuwsartikelen trok de aandacht in de stationshal in Brugge, waar op vrijdagmiddag telkens veel scholieren en studenten binnenstromen. Een bingokaart met signalen die wijzen op fake news helpt hen om het nepnieuws te ontmaskeren. Met een QR-code kunnen de deelnemers ook raden wat echt en wat vals is. Het resultaat van de ‘fake news’-test deed eerder, bij een gelijkaardige actie in de Krook in Gent, de monden al openvallen. Europahuis wil mensen bewustmaken met de komende Vlaamse, federale en Europese verkiezingen in het verschiet.

Meer over Brugge

Krook

Ryckevelde

Gent