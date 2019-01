Gespot in Brugge: wandelaar op stap met ... varken aan de leiband Mathias Mariën

28 januari 2019

07u14 0 Brugge Opvallend tafereel zondagochtend langs de Vesten in Brugge: enkele passanten zagen er plots iemand wandelen met ... een varken aan de leiband.

Op de beelden is het varkentje niet helemaal duidelijk te zien, maar de voorbijgangers zijn formeel en zeggen dat het wel degelijk om een varken ging. Ze keken dan ook verbaasd op toen de wandelaar passeerde met het dier aan de leiband. Hoe gek het zicht ook is, verboden is het niet. Het feit dat het varken aan de leiband liep, speelt extra in het voordeel van de man. Weten jullie wie de wandelaar met het varken is? Stuur ons dan een chatberichtje op de Facebookpagina Het Laatste Nieuws uit Brugge of via een mailtje naar regio@hln.be