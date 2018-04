Geseind duo geklist na ongeval met vluchtmisdrijf 24 april 2018

Aan de Aartrijksesteenweg in Jabbeke zijn zondagnamiddag rond 15.15 uur twee Polen gearresteerd, die geseind stonden met een bevel tot gevangenneming. De twee mannen hadden kort voordien met hun wagen de bestelwagen van een 27-jarige Bruggeling aangereden in de Dorpsstraat.





Ze stapten na de botsing niet uit, maar sloegen op de vlucht. Toen een politiepatrouille de verklaring van de Bruggeling aan het opnemen was, zagen de agenten plots de Polen voorbijrijden. Hun wagen kon uiteindelijk onderschept worden op de Aartrijksesteenweg. De 36-jarige bestuurder legde een positieve ademtest af.





Zijn rijbewijs werd voor vijftien dagen ingetrokken en samen met zijn 31-jarige passagier werd de man overgebracht naar de gevangenis. (SDVO)