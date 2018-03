Gerucht over dode in haven klopt niet 26 maart 2018

02u36 0

De voorbije dagen circuleerde op internet het bericht dat er vorige week in de haven van Zeebrugge een 22-jarige Algerijn is gestorven, nadat hij geplet was geraakt tussen twee containers.





Het parket van Brugge kreeg het gerucht ook te horen, maar ontkent een dergelijk feit. "Er is geen klacht en ook geen lijk", stelt het parket. Waar het bericht vandaan komt, is onduidelijk. Wel ligt nog op dit moment nog steeds een jonge Algerijn in het ziekenhuis, nadat hij op 20 maart op een as van een vrachtwagen was gaan liggen. De transmigrant viel hard op de grond en werd net niet overreden door de truck.





Hij brak zijn bekken op twee plaatsen en revalideert verder in het ziekenhuis. (MMB)