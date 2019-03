Gert De Mangeleer serveert vanaf maandag wereldkeuken in Brugge, van ontbijt tot diner: “We zijn een eatery, een plek waar je de hele dag door kunt eten” LESS opent maandag om 8.30 uur de deuren op ’t Zand Bart Huysentruyt

10 maart 2019

13u05 0 Brugge Gert De Mangeleer en Joachim Boudens openen maandag om 8.30 uur de deuren van hun nieuwe zaak LESS op ’t Zand in Brugge. Ze ruilden hun drie Michelinsterren voor Hertog Jan in voor een hip en werelds restaurant op een plek waar het wemelt van de activiteit. “Deze zaak sluit zo nauw aan bij onze leefwereld", zeggen ze.

Na zestien jaar arbeid in driesterrenzaak Hertog Jan en vijf jaar het nevenproject LESS op de Torhoutse Steenweg hebben Gert De Mangeleer en Joachim Boudens het roer omgegooid. Zonder pardon hebben ze de driesterrenzaak eind vorig jaar gesloten en verhuizen ze LESS naar een centraler locatie in Brugge: 't Zand, waar tweehonderd dagen per jaar evenementen worden georganiseerd. “De drang naar de binnenstad was groot”, legt Gert De Mangeleer die drastische ommezwaai uit. “We zijn het gewoon van naar Azië, Londen of New York te reizen en zulke restaurants te bezoeken. Zo’n stedelijk restaurant met een industriële look, maar een warm gevoel is onze leefwereld.”

Wereldkeuken

En dat krijg je ook op je bord. De verre reizen die De Mangeleer heeft gemaakt, deden hem proeven van de wereldkeuken. “In Hertog Jan kon ik mijn ei niet meer kwijt. Daar was alles zo gefocust op de bijhorende groenten- en kruidentuin. Ik verlangde naar iets anders.” Zijn beste vriend en zakenpartner Joachim Boudens knikt: “Toen we in 2014 LESS hebben geopend in Sint-Michiels was dat een voorsmaakje van wat we in gedachten hadden. Nu we op ’t Zand openen, is de puzzel compleet. Het is een beetje LESS 2.0: met nog meer invloeden uit de hele wereld, klaargemaakt met producten van hier.”

Van ’s morgens tot ’s avonds

Opvallend is de uitgebreide keuze op de menukaart. Fans van Zeelandse mosselen kunnen hun hartje ophalen, net als liefhebbers van een lekkere tarbot, dim sum of Japanse zeebaars. “Alle wereldse invloeden krijgen een plaatsje op de kaart. Die hebben we bewust in het Engels opgesteld. Sommige producten bekken gewoon niet in onze taal. We mikken dus niet alleen op toeristen. We hebben een trouw Brugs cliënteel en verwelkomen iedereen met open armen”, verzekert Boudens.

LESS is geen traditioneel restaurant waar je alleen kunt lunchen of dineren. De zaak is al open van 8.30 uur. Een koffie met een ontbijtje is dus mogelijk. “We zijn een eatery, een plek waar je de hele dag door kunt eten”, verduidelijkt De Mangeleer. “De keuken is open tot 22 uur.”

In Hertog Jan serveerden we toch wat serener, voerden we een soort van theater op. Hier mag het allemaal wat losser. Dat is ook voor mij aanpassen Gert De Mangeleer

De twee ondernemers, die hun zaak in Zedelgem als testkeuken behouden en later dit jaar ook nog een nieuw restaurant zullen openen op de Torhoutse Steenweg, vinden het allemaal wel spannend. “Ik ben echt nerveus", grinnikt De Mangeleer. “De sfeer die hier hangt, is fantastisch. Maar we moeten er allemaal een beetje aan wennen. In Hertog Jan serveerden we toch wat serener, voerden we een soort van theater op. Hier mag het allemaal wat losser. Dat is ook voor mij aanpassen.”