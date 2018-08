Gerenoveerde Dampoortbrug I opent eind deze maand 11 augustus 2018

De Dampoortbrug I, die sinds april gerenoveerd wordt, gaat eind deze maand weer open. De aannemer is nu nog bezig met de renovatiewerken en de bijhorende brugkelder ter hoogte van de R30 in Brugge. Onder andere het stralen en schilderen van de brug vraagt door de uitzonderlijk hoge temperaturen van de afgelopen weken meer tijd dan oorspronkelijk voorzien. Als alle resterende werken vlot verlopen, kan de brug eind augustus opnieuw openen. De huidige omleiding voor fietsers, voetgangers en autobestuurders via de Dampoortbrug II blijft behouden. (BHT)