Gerda Schotte trekt provincielijst Groen 29 augustus 2018

Groen zet Gerda Schotte (62) op één als lijsttrekker voor de provincieraadsverkiezingen in het district Brugge.





Schotte is provincieraadslid en was eerder ook gemeenteraadslid in Brugge. Robin De Lille uit Middelkerke en Millie Hemelsoen uit Brugge vormen de top drie. Habi Demarest uit Brugge is de lijstduwer. (BHT)