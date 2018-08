Geparkeerde wagen vernield na aanrijding 04 augustus 2018

02u31 0 Brugge Op de Gistelsesteenweg in Sint-Andries is donderdag rond 22 uur een zwaar ongeval gebeurd. Een Mercedes ging van de weg af, ramde een geparkeerde wagen en kwam tot stilstand tegen een boom. "Het is niet de eerste keer dat hier een ongeval gebeurt", zeggen buurtbewoners.

De bestuurder van de Mercedes verkeek zich vermoedelijk op de verkeersgeleider in het midden van de weg en raakte daardoor van zijn rijbaan af. Naast de weg botste hij op de geparkeerde auto van Nicolas Bert. Door de klap werd de Volkswagen metersver weggeslingerd. Van de wagen bleef nog amper de helft over. "Mijn auto is rijp voor de schroothoop", zucht Nicolas.





Ondertussen hadden buurtbewoners de bestuurder al uit zijn wrak geholpen. Hij liep als bij wonder geen zware verwondingen op. Door het zware ongeval was de Gistelsesteenweg een tijdje plaatselijk afgesloten voor het verkeer. De brandweer kwam de brokstukken opruimen.





Volgens buurtbewoners was het maar een kwestie van tijd voor er een zwaar ongeval zou gebeuren. De verkeersgeleider is volgens hen gevaarlijk. "W e vinden hier regelmatig brokstukken", zeggen ze. (MMB)