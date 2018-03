Geparkeerde auto brandt uit 19 maart 2018

02u24 0

In de Vijverhoflaan in Sint-Michiels is zaterdag rond 15 uur een auto uitgebrand op de oprit van een woning. De brand ontstond aan de motor en breidde snel uit. Door de hitte sprong het raam van de woning stuk en vatte ook een gordijn vuur. De brandweer kon erger voorkomen, maar de monovolume is wel compleet vernield.





Tijdens de bluswerken was de Vijverhoflaan afgesloten. De bussen van De Lijn liepen daarbij een kleine vertraging op. (BBO)