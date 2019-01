Gemengd Zangkoor Cantate schenkt 1.500 euro aan dagcentrum De Teerling BHT

16 januari 2019

14u50 0

Het concert van eind november 2018 in de kerk Sint-Thomas van georganiseerd door het Gemengd Zangkoor Cantate heeft 1.500 euro opgebracht voor het goede doel. Het zangkoor deelde toen het podium met de koren Thaleia en Kaleio. Ze brachten het Gloria van Vivaldi en de kleine Orgelmesse van Haydn. Het geld gaat naar dagcentrum De Teerling in Sint-Kruis. Dat is een onderdeel van de vzw Nieuwland en is een begeleidingscentrum voor gezinnen met opvoedingsproblemen. Zowel de jongeren tussen 12 en 18 jaar als de ouders krijgen er een doorgedreven begeleidingstraject.