Gemeenteraadslid dient klacht in na haatbrief 26 april 2018

02u44 0 Brugge Brugs gemeenteraadslid Hugo De Bondt (N-VA) heeft klacht ingediend tegen onbekenden nadat hij dinsdagnacht na de gemeenteraad een haatbrief vond in zijn brievenbus.

In de brief wordt verschillende keren verwezen naar dierenasiel het Blauwe Kruis. De Bondt vermoedt dan ook dat de afzender een ex-medewerker is. In 2014 werd het gemeenteraadslid al eens in elkaar geslagen tijdens de opendeurdag van het asiel. Al wil hij voorlopig niemand met de vinger wijzen.





"De aanleiding voor de haatbrief lijkt een recent artikel in het partijblad van N-VA te zijn. "Dat het door jou is dat het asiel nu goed samenwerkt? Dat jij een doorlichting en transparante werking forceerde? Gy en het asiel zijn precies nog heiliger dan de paus. Sluwe, valse vos", fulmineert de afzender. Ook zijn persoonlijke gezondheidssituatie- De Bondt herstelde twee keer van kanker- wordt aangehaald. "Dit komt zeer bedreigend over", reageert De Bondt. "Bovendien heb ik de indruk dat iemand me al een tijdje achtervolgt. Daarom besloot ik klacht in te dienen bij de politie. Dat de afzender mij persoonlijk probeert te raken door mijn ziekte uit het verleden te gebruiken, vind ik heel laag-bij-de-gronds." Het gemeenteraadslid hoopt dat er snel duidelijkheid komt over wie hem viseert.





