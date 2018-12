Gemaakt in Damme, getest én goedgekeurd door Dominique Persoone: chocoladebier Mathias Mariën

12 december 2018

07u26 0 Brugge De Brugse chocolatier Dominique Persoone heeft samen met De Damse Brouwers een biertje op de markt gebracht op basis van chocolade. Damse Brouwers Kurt De Fauw en Dieter Mestdagh slaagden er in het bittere en zure uit de cacaobonen te halen. “Het resultaat is echt geweldig lekker", zegt Persoone.

Wie denkt aan chocoladebier, legt meteen de link met zoet en plakkerig bier. Dat was ook het idee van Dominique Persoone. De Brugse topchocolatier stond in het verleden vaak weigerachtig tegen een chocoladebier, maar ging toch overstag voor de plannen van de Damse Brouwers. Ze overtuigden Persoone met het verhaal dat ze vooral het bittere en zure uit de cacaobonen wilden halen. Wat volgde was een samenwerking met het gekende resultaat: Damme Noir. De Mexicaanse cacaobonen Persoones plantage plantage gingen rechtstreeks en voor korte tijd het bier in. Zowel de Damse Brouwers als de chocolatier zijn enthousiast over het resultaat. “Waar we trots op zijn is dat het bier geen zoete en vanille-achtige chocoladesmaak heeft, maar net echt de bitterheid en puurheid van de smaak van de cacaoboon heeft kunnen bewaren”, klinkt het in koor. Het biertje heeft een alcoholpercantage van acht procent en is voorlopig enkel te verkrijgen bij The Chocolate Line in Brugge en Antwerpen. Binnenkort komen daar wel enkele warenhuizen bij in en rond Brugge.