Gele hesjes kapen Brugge zaterdag tussen 17 en 20 uur Actiegroep wil hinder veroorzaken aan vier verschillende oversteekplaatsen tijdens shoppingweekend Mathias Mariën

11 december 2018

14u47 0 Brugge De ‘gele hesjes’ plannen zaterdag 15 december opnieuw een grote actie in en rond Brugge. In kleine groepjes willen ze op vier belangrijke invalswegen staan en zo het verkeer hinderen. “De bedoeling is om Brugge tussen 17 en 20 uur te kapen. We raden dagjestoeristen aan iets langer in het centrum te blijven”, zegt de organisatie, die oproept om alles vreedzaam te laten verlopen.

De gele hesjes hielden afgelopen weekend al een merkwaardige actie aan de rotonde ter hoogte van de Kinepolis in Sint-Michiels. Ruim drie uur lang stak een vijftiental actievoerders constant het zebrapad over. De bedoeling: het verkeer hinderen en zo de aandacht vestigen op verschillende problemen. In tegenstelling tot ‘les gilets jaunes’ in Frankrijk gebruiken ze in Brugge absoluut geen geweld. “Het zijn de vandalen en extreemrechtse mensen die de gele hesjes een fout beeld geven”, zegt Yves Vanderlinden, één van de initiatiefnemers. “Onze oproep is duidelijk: gebruik geen geweld.” (lees verder onder de foto)

Toegangswegen blokkeren

Die oproep betekent echter niet dat de protestactie van zaterdag zonder slag of stoot zal passeren. De gele hesjes plannen een coup en willen op vier belangrijke invalswegen van en naar Brugge actie voeren. Ze zullen continu heen en weer lopen over de oversteekplaatsen aan de rotonde aan ‘De Bosrand’ in Sint-Michiels, de Baron Ruzettelaan in Assebroek , de Gistelsesteenweg en de Hoefijzerlaan. Opvallend: voor elke oversteekplaats hebben ze een tactiek uitgedokterd. Zo zullen ze aan zebrapaden met verkeerslichten telkens pas ‘overslenteren’ vlak voor het licht op groen springt voor de auto’s. “Of we geen schrik hebben dat we vooral ergernis zullen opwekken? Ach, dat hoort er nu eenmaal bij”, zegt Yves Vanderlinden. “Uiteindelijk gaan ook de mensen die op ons zullen vloeken mee de vruchten plukken van de actie.”

De datum is niet lukraak gekozen. Komend weekend is het shoppingweekend in Brugge en is het traditioneel over de koppen lopen in de binnenstad. Omdat de acties starten om 17 uur dreigt de uittocht nu nog langzamer te verlopen. “We raden de mensen dan ook aan om langer in het centrum te blijven en iets te gaan eten. Zo ondervinden ze geen hinder en steunen ze de horeca”, zegt Yves.“Onze actie zal vermoedelijk stoppen tussen 20 en 21 uur.”

Over het waarom van hun actie is de Bruggeling duidelijk. “We protesteren tegen de graaicultuur die al tientallen jaren woedt. We betalen ons blauw aan belastingen en alles wordt duurder. Maar wat doet de regering met ons geld? Hebben we goed onderhouden wegen? Neen. Kunnen de minimumlonen omhoog? Ook niet. Heeft de politie goed materieel? Nee. Dit treft ons dus allemaal. Maar nogmaals: we willen niet dat het tot rellen komt zoals in Frankrijk.” (lees verder onder de foto)

Vergunning

De politie van Brugge is op de hoogte van de plannen. “Ze hebben een vergunning aangevraagd en gekregen. In principe zouden er geen grote problemen mogen zijn”, zegt woordvoerster Lien Depoorter. Hoe effectief de protestactie uiteindelijk zal zijn, hangt voor een groot stuk af van het aantal gele hesjes die mee willen protesteren. Als ze vier oversteekplaatsen willen inpalmen, zal de opkomst alvast een stuk groter moeten zijn dan afgelopen weekend.