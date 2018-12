Gele Hesjes in Brugge: slechts 8 actievoerders Bart Boterman

15 december 2018

18u31 0 Brugge De aangekondigde grote protestactie van de Gele Hesjes in Brugge lost de verwachtingen niet in. In totaal trokken slechts acht actievoerders de baan op. De actie vindt deze avond plaats tussen 17 uur en 20 uur op vier locaties, maar slechts op twee locaties daagden effectief Gele Hesjes op.

Aan de Koning Albert I-laan in Sint-Michiels, bij de rotonde aan de bekende frituur Bosrand, staken vanaf 17 uur drie actievoerders telkens het zebrapad over. Daarmee hielden ze het uitrijdend verkeer een klein beetje op. Langs de Baron Ruzettelaan in Assebroek verzamelden vijf actievoerders. De politie hield een oogje in het zeil en kwam hen even aanspreken. Er werd gevraagd om toch telkens zeven auto’s door te laten en dan pas het zebrapad over te steken, om de files niet onnodig lang te maken.

“De actie is niet aangevraagd maar als dit een kleinschalig protest blijft, zien we dit door de vingers. Als er zich baldadigheden voordoen of de verkeershinder te groot wordt, zullen we ingrijpen”, zegt korpschef Dirk Van Nuffel van de politiezone Brugge. Voorlopig is dat niet het geval.

De actie duurt nog tot 20 uur vanavond. Bram Grammens uit Assebroek, een van de initiatiefnemers, vindt het jammer dat de grote opkomst voorlopig uit blijft. “Iedereen die zich geroepen voelt om te sensibiliseren tegen hoge belastingen en graaicultuur is welkom. Het is jammer dat er niet zo veel volk is opgedaagd, maar toch hebben onze acties effect en komt onze boodschap over bij de bestuurders. Wij willen hen overigens niet pesten. Integendeel, wij strijden ook voor hun belastingen en afgenomen koopkracht. We krijgen trouwens veel positieve reacties van automobilisten”, zegt Grammens, die aan de Baron Ruzettelaan stond.