Gele hesjes blokkeren verkeer... Door drie uur lang zebrapad over te steken Jelle Houwen

09 december 2018

13u00 0 Brugge Zo’n 15 gele hesjes hebben zondagmiddag actie gevoerd op een zebrapad van een invalsweg naar Brugge. Ze deden dat op de Koning Albert I-laan, ter hoogte van de Kinepolis. Gedurende drie uur staken ze telkens in groep het zebrapad over.

Hun actie begon om 11 uur en eindigde om 14 uur. Het verkeer dat van de Expresweg kwam, werd zo licht gehinderd bij het binnenrijden van de stad. Er stond af en toe een kleine file. De politie was op de hoogte van de actie en alhoewel niet aangevraagd, werd de demonstratie gedoogd. Er werden wel afspraken gemaakt. “Ze mochten het verkeer niet zwaar hinderen en er mochten geen onlusten van komen. Van zodra een file ontstaat, moeten ze het verkeer doorlaten.” De gele hesjes hielden zich daar ook aan. Initiatiefnemer was de 41-jarige Yves Vanderlinden uit Brugge, die daarvoor een oproep op Facebook deed. “We protesteren tegen de graaicultuur in het algemeen, die al tientallen jaren woedt”, zegt Yves, die ook in Brussel protesteerde. “We betalen ons blauw aan belastingen en alles wordt duurder. Maar wat doet de regering met ons geld? Hebben we goed onderhouden wegen? Neen. Kunnen de minimumlonen omhoog? Ook niet. Heeft de politie goed materieel? Nee. Dit treft ons dus allemaal. Maar we willen niet dat het tot rellen komt zoals in Frankrijk . We doen dit vreedzaam.”

Ook volgend weekend

De gele hesjes zijn ook van plan om volgend weekend actie te voeren in Brugge. “Dan willen we het verkeer dat vanuit Brugge komt wat tegenhouden. We mikken op toeristen die door de verkeershinder dan maar wat langer in de stad moeten blijven en bijvoorbeeld gaan eten op restaurant. Zodat ook die uitbaters daar beter van worden”, zegt Yves.