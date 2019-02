Geld en juwelen gestolen bij twee nieuwe inbraken in Assebroek Siebe De Voogt

24 februari 2019

10u46 0 Brugge Assebroek is vrijdagavond opnieuw opgeschrikt door twee inbraken. De daders maakten cash geld en juwelen buit.

In de vooravond vond een inbraak plaats in een woning langs de Gemeneweideweg-Zuid. De inbrekers drongen er binnen via de tuin en achterdeur. Ze doorzochten alle kamers en gingen aan de haal met cash geld en juwelen. Later op de avond vond nog een tweede inbraak plaats in de Sint-Godelievedreef. De dieven braken er een huis binnen, maar werden opgeschrikt door een buurtbewoner. Ze namen de vlucht zonder buit. De Brugse politie is een onderzoek gestart, maar van de daders is voorlopig geen spoor.