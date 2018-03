Geen wifi op café? Pluspunt 09 maart 2018

De Brugse Autonome Bierproevers gaan in een enquête op zoek naar het ultieme Brugs volkscafé. Ze zoeken de kroeg waar je de sfeer van vroeger nog volop kan gaan opsnuiven. De enquête wordt zo ruim mogelijk verspreid, want iedereen kan er aan deelnemen. "Er zijn zowel pluspunten als minpunten te verdienen", zegt BAB-voorzitter Marc Vandepitte. "Een toilet buiten op de koer levert pluspunten op, maar een wifi-verbinding zorgt dan weer voor minpunten. Een bank vooruit als er een droog worstje te koop is, maar min als er warme maaltijden geserveerd worden." De vijf genomineerden die volgens het scoresysteem het best scoren, worden door een delegatie bezocht. Uiteindelijk wordt dan één café verkozen. De enquête vind je op https://nl.surveymonkey.com/r/6V9MGF7. (BHT)