Geen ufo, wel Triënnale-kunst ZWARTE 'BALLON' ZWEEFT OOK KOMENDE DAGEN BOVEN BRUGGE BART HUYSENTRUYT

18 april 2018

02u44 0 Brugge Geen paniek als u ook de komende dagen een mysterieus object boven Brugge ziet vliegen: een Argentijnse kunstenaar test een soort zwarte 'ballon' uit voor de Triënnale. Drie mensen gingen al te rade bij het UFO-meldpunt.

De zwarte ballon heeft de voorbije twee dagen wat beroering veroorzaakt in Brugge. "Mijn vrouw riep me naar buiten in de tuin. We zagen een zwart ruitvormig object dat leek stil te hangen op enkele kilometers afstand van Maldegem. Wat ik zag, was behoorlijk indrukwekkend en ik kon niet verklaren wat ik zag." Zo luidt een van de drie meldingen die het UFO-meldpunt maandagavond binnenkreeg uit de ruime omgeving van Assebroek. Een veelvoud van mensen was geïntrigeerd door de zwarte ballon die in allerlei vormen door de lucht kliefde. "We konden de mensen niet meteen geruststellen", zegt Frederick Delaere, coördinator van het UFO-meldpunt. "We kregen video's en foto's binnen. Het leek een stuk donkerkleurig plastiek of een ballon van het type Mylar. Er werd ook geen geluid opgemerkt."





Markt en Burg

Pas gisteren kreeg het meldpunt duiding: het ging om een proefvlucht van een Argentijnse kunstenaar in het teken van de Brugse kunstentriënnale, die op 5 mei van start gaat. De man had maandag de ballon onaangekondigd opgelaten op de Markt in Brugge en een proefvlucht laten uitvoeren in de richting van Assebroek. Dat deed hij gisteren opnieuw vanop de Burg. Tomás Saraceno noemt zijn werk 'Bruges Aerocene Tower'.





"Ik droom van een toekomst met vliegende steden, die energieneutraal zweven op zonne- en windenergie. De 'ballonnen' zijn prototypes. Ik stuur ze de lucht in zonder aandrijving en laat ze filmen."





Dat zal overigens nog een paar dagen zo zijn, bevestigt ook burgemeester Renaat Landuyt (sp.a). "Het object vliegt rond boven Brugge en maakt onder meer ook filmpjes en beelden. Het is een deel van het kunstwerk, dat stilstaat bij de mogelijkheden van steden in de lucht. Het is een van de spectaculaire kunstwerken van de Triënnale. Nu, het was nooit de bedoeling om op die manier aan promotie voor de Triënnale te doen. Maar het is wel een leuke bijkomstigheid dat er toch al over gesproken wordt. Het kunstenfestival wordt echt de moeite en dat zal deze kunstenaar onder meer ook bewijzen", aldus Landuyt. De politie kreeg overigens ook bezorgde telefoons, maar stelde de bellers meteen gerust: geen reden tot paniek.





Bekijk een filmpje op onze website: www.hln.be/ballon