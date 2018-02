Geen straf, wel voorwaarden voor 18-jarige inbreker 14 februari 2018

02u33 0

Een 18-jarige jongeman uit Brugge heeft van de rechter in Kortrijk geen straf gekregen nadat hij bij orthopedagogisch centrum Sint-Idesbald in Roeselare bij een inbraak met een koffertje met 750 euro aan de haal ging. Dave R. kreeg opschorting van straf maar moet zich wel aan enkele voorwaarden houden om die gunst te behouden.





De inbraak vond op 20 juli vorig jaar plaats. Via een open kantelraam drong R. de burelen van de onderwijsinstelling in buitengewoon onderwijs binnen. Amper drie maanden later vloog hij al ruim twee maanden de cel in voor diefstallen in de Brugse regio. De raadkamer in Brugge legde hem daarna een avondklok op. Hij mag ook geen contact meer hebben met het drugsmilieu. De jongeman besefte dat hij het roer moet omgooien. Tijdens zijn jeugd vertoefde hij vaak in pleeggezinnen en instellingen omdat zijn moeder zwaar drugsverslaafd was. (LSI)