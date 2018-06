Geen straf voor twintiger die voorzitter KSVO buiten westen sloeg 29 juni 2018

02u28 0 Brugge Een 21-jarige Bruggeling heeft in de Brugse rechtbank opschorting van straf gekregen voor een vuistslag die hij uitdeelde aan de voorzitter van KSV Oostkamp.

Op 24 maart vorig jaar speelden de beloften van de voetbalclub kampioen. Tijdens het titelfeest kreeg de broer van een van de spelers het aan de stok met voorzitter Paul Devliegere. De voorzitter wilde verhinderen dat de Bruggeling met een glas in zijn handen het gloednieuwe kunstgrasveld zou oplopen. "Mijn cliënt kreeg een harde vuistslag in het gezicht, waardoor zijn neusvleugel scheurde en hij zelfs even buiten westen raakte", pleitte de advocaat van de voorzitter. "Hij lag een nacht in het ziekenhuis met een hersenschudding en zag het titelfeest aan zich voorbijgaan." Devliegere kreeg gisterenmorgen een schadevergoeding van 1.500 euro toegekend. De voorzitter had zo'n geweld nog niet veel meegemaakt. "Gelukkig kom ik zoiets niet elke dag tegen. Ik ben na de feiten snel hersteld en heb het incident achter mij gelaten."





Op zoek naar werk

De twintiger werd gisteren ook veroordeeld voor twee andere vechtpartijen in Brugge vorig jaar. De jongeman bood voor de rechter zijn verontschuldigingen aan. Om zijn zoektocht naar werk niet te belemmeren, kreeg hij de opschorting. Hij moet zich wel drie jaar aan voorwaarden houden. Zo moet hij op cursus agressiebeheersing. (SDVO)