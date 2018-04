Geen straf voor tiener die dealt 'om invalide moeder te helpen' 20 april 2018

02u51 0

Een 19-jarige Bruggeling heeft geen straf gekregen voor het dealen van cannabis. De jongeman moet zich de komende jaren wel aan enkele voorwaarden houden. L.G. werd in januari door de politie langs de kant gezet. In zijn rugzak troffen de agenten restanten van cannabis aan. G. bekende tijdens zijn verhoor meteen dat hij al een jaar lang wekelijks tot 150 gram cannabis kocht en zelf dagelijks tot 15 gram doorverkocht. "Zijn moeder is invalide en heeft het financieel erg moeilijk", pleitte zijn advocaat. "Hij begon drugs te gebruiken en zag plots in dat hij door de drugs te verkopen zijn moeder financieel kon steunen." De jongeman is intussen volledig van de drugs afgekick. Omdat hij ook meteen alles opbiechtte aan de politie, gaf de rechter hem de gunst van de opschorting van straf. (SDVO)