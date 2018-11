Geen plastic glazen en rietjes in dit café ENKEL RECYCLEERBARE BEKERS IN 'DE VETTEN OS' MATHIAS MARIËN

23 november 2018

02u28 0 Brugge In café De Vetten Os is plastic verleden tijd. Zaakvoerder Wannes Loosveldt bande al de rietjes en nu zijn wegwerpbekers ingeruild voor recycleerbare exemplaren. "Iedereen moet beseffen hoe groot de impact op het milieu is", stellen de broers Loosveldt.

"Geloof me, die recycleerbare ekers zijn enorm degelijk. Of we een borg vragen? Neen, dat niet. We zullen meer en sneller moeten opruimen, maar voor de rest blijft alles hetzelfde. Behalve dat de klant, zonder dat het te weten, meewerkt aan een betere toekomst." De manier waarop Wannes Loosveldt over het nieuwste initiatief praat, verraadt meteen hoe ze bij café De Vetten Os langs de Hauwerstraat in Brugge met het milieu begaan zijn. Voor alle duidelijkheid: extreem groene jongens zijn Wannes en zijn broer Pieter niet. Maar zich inzetten voor een betere toekomst voor iedereen, daar doen ze wél graag aan mee.





De zaakvoerders wijzen voor een simpel voorbeeld naar de voorbije Triënnale. Aan het Jan Van Eyckplein kon de Bruggeling genieten van 'The Bruges Whale', het kunstwerk in de reien dat bestond uit vijf ton plastic. "Dat stond symbool voor de problematiek. Met enkele simpele ingrepen willen we met De Vetten Os meehelpen aan een beter milieu", zegt Pieter Loosveldt.





Schrijnend

Daardoor verdwijnen vanaf nu dus de bekende wegwerpbekertjes van Jupiler definitief uit het café. Navraag bij leveranciers en brouwerijen voor een alternatief leverde niks op. Daarop besloten de broers om het heft in eigen handen te nemen en te investeren in enkele honderden recycleerbare bekers. "Die kosten ons ongeveer 1,19 euro per stuk. Goedkoop is dat niet, maar als je weet welk effect dat heeft op het milieu, is dat zeker een zinvolle investering", pikt Wannes in. "Het is soms schrijnend om te zien hoeveel van die wegwerpbekers op straat liggen in de binnenstad na een drukke avond. Daar willen wij mee verandering in brengen." Voor de duidelijkheid: op 'normale' dagen worden de drankjes nog steeds geserveerd in glazen. Enkel bij feestjes of drukke weekends wordt, voor de veiligheid en vaak op vraag van het stadsbestuur, overgeschakeld op de recycleerbare bekers.





Ledverlichting

Het vervangen van de wegwerpbekers is lang niet de enige maatregel. Zo is alle verlichting vervangen door ledverlichting én kunnen klanten al een jaar geen rietjes meer krijgen. "Verspilling van plastic", luidt de uitleg. Daarvoor zijn de uitbaters nog steeds op zoek naar een geschikt en betaalbaar alternatief. "Maar zolang we dat niet vinden, wordt in de Vetten Os zonder rietjes gedronken", is Wannes duidelijk.