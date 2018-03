Geen nieuwe terrassen op Markt DUS HALEN HORECABAZEN OUDE, GROENE MODELLEN WEER UIT BART HUYSENTRUYT

15 maart 2018

02u40 0 Brugge Onroerend Erfgoed Vlaanderen is onverbiddelijk: het ontwerp voor nieuwe, moderne zomerterrassen op de Markt wordt afgeketst. Daarom zijn de horeca-uitbaters vandaag weer gestart met het monteren van de oude, groene terrasoverkappingen. Die zijn 18 jaar oud en hebben hun beste tijd gehad.

Vanaf vandaag kan je in Brugge, tot midden november, weer plaatsnemen op een vast zomerterras. Niet in een nieuwe constructie, zoals aangekondigd, maar in de vertrouwde groene 'veranda's'. "Zonde", zegt Michael Houthoofd van Hotel Central en La Sirène d'Or op de Markt. "Er was nu een overeenkomst tussen alle horeca-uitbaters op het plein om binnen de drie jaar allemaal eenvormige, nieuwe terrassen te plaatsen. Iedereen was akkoord. Dat was al een huzarenstukje. Maar nu gooit de overheid roet in het eten."





Iedereen hetzelfde terras

De horecabazen denken er al een paar jaar over na om hun groene, verouderde terrasoverkappingen te vervangen door een nieuw ontwerp. Ze zaten daarvoor vorig jaar samen met de stad: iedereen zou hetzelfde type terras kunnen plaatsen, vergelijkbaar met het nieuwe terras van brasserie Tom Pouce op de Burg: veel ramen, waardoor je altijd het zicht op de unieke gevels bewaart. Maar ook moderner, want de huidige terrassen zijn fel verouderd. "Bij sommigen druppelt het water naar binnen als het regent", weet Houthoofd. "We wachten nu natuurlijk af wat er in de toekomst mogelijk is. Niemand is nu van plan om te investeren, omdat we niet weten waar we aan toe zijn."





Zijn collega's denken er net hetzelfde over. "Na achttien jaar wilden we gewoon iets nieuws. Dat verwachten de klanten en bezoekers aan Brugge ook. Spijtig dat het weer zo lang moet duren", klinkt het op het plein.





Beschermd stadsgezicht

Het Brugse stadsbestuur zit verveeld met de zaak, omdat het zelf naar eigen zeggen niet veel kan doen. "Wij steunden het ontwerp en de keuze van de horeca voor een nieuw terras", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V). "Maar omdat de Brugse Markt een beschermd stadsgezicht is, hebben wij daar geen zeggenschap meer over.





Van zodra er iets verandert, moet Onroerend Erfgoed, het Vlaams agentschap, daar het laatste woord in hebben. Zij zijn van mening dat, op termijn, vaste constructies op de Markt niet wenselijk zijn. Maar dat is niet realistisch. Zeker bij slecht weer is zo'n constructie onontbeerlijk voor onze horeca. De horecabazen kunnen wel nog altijd hun huidige constructies plaatsen, maar een nieuw ontwerp is eigenlijk wel nodig."





De stad hoopt de dialoog toch nog op gang te krijgen, net als de horeca zelf. "Hopelijk mag het volgend jaar wel, want deze constructies kunnen geen jaren meer mee."