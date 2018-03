Geen half afgewerkt muurtje, maar wél volwaardig kunstwerk 28 maart 2018

02u38 0

Er wordt momenteel een bakstenen muur gebouwd op het Concertgebouw. Het gaat om het tijdelijke kunstwerk 'Sequens n°4' van de wereldwijd bekende Gentse kunstenaar Filip Dujardin. "Dit werk in snelbouw-baksteen is een installatie in de architectuur van het gebouw. De bakstenen komen in allerlei nissen en hoeken. Voor de toeschouwer is het niet duidelijk of dit bouwsels zijn in opbouw, of in afbraak. Dat past bij het seizoensthema van het Concertgebouw: metamorfose", legt de kunstenaar uit. Hij werkt al anderhalve week aan het werk. (BHT)