Geen gsm-mast in Sint-Pietersstatiedreef 31 maart 2018

03u02 0

De bewoners van de Rustenburgwijk in Sint-Pieters mogen gerust zijn. De fel gecontesteerde gsm-mast, die Infrabel/TucRail wilde plaatsen in de Sint-Pietersstatiedreef, komt er dan toch niet. Infrabel diende nu een aanvraag in om de mast een eind verder, op een site in de Waggelwaterstraat, te bouwen. De vorige aanvraag dateert uit het voorjaar van 2017. De mast zou 15 meter hoog worden. De stad leverde een negatief advies aan Ruimte Vlaanderen. De nieuwe gsm-mast komt nu dus verderop, maar wordt 21 meter. De antennes dienen voor de coördinatie van het treinverkeer. (BHT)