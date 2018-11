Geen fossiel, wel aangespoelde bruinvis 17 november 2018

Op het strand van Zeebrugge is gisterenochtend het kadaver van een bruinvis aangespoeld. Het dier was al in verre staat van ontbinding en bijna niet meer herkenbaar. Voorbijgangers merkten het kadaver op en dachten in eerste instantie aan een of ander fossiel. Korte navraag leerde hen dat het wel degelijk om een 'simpele' bruinvis ging. Wie een foto wou nemen, moest wel snel zijn.





De bevoegde instanties kwamen in de loop van de dag ter plaatse om het kadaver op te ruimen. Het is niet uitzonderlijk dat een dode bruinvis aanspoelt op onze stranden. Ook de verre staat van ontbinding bij het aanspoelen is niet abnormaal. (MMB)