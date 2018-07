Geen extra beperkingen in watergebruik 26 juli 2018

De provincie West-Vlaanderen neemt voorlopig geen extra beperkingen in het gebruik van water. Sinds 19 juli zijn in onze provincie maatregelen van kracht om het watergebruik te beperken. Hoewel het advies van de droogtecommissie van 24 juli strenger is, behoudt de provincie West-Vlaanderen de eigen maatregelen. Dat is de conclusie na het provinciaal overleg van gisteren. De belangrijkste bepalingen zijn het verbod om leidingwater te gebruiken voor het afspuiten van auto's of het besproeien van het gazon. Met regenwater mag dat wel tussen 20 en 8 uur. De situatie wordt op de voet opgevolgd. Het provinciaal overlegplatform waterschaarste komt volgende week opnieuw samen. (BHT)