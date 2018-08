Geen blauwalgen meer: roeien mag weer op deel van kanaal Gent-Oostende 24 augustus 2018

02u29 0 Brugge Er mag opnieuw geroeid worden op het kanaal Oostende-Plassendale. Gouverneur Carl Decaluwé heeft gisteren een besluit ondertekend waarin de maatregelen naar aanleiding van de aanwezigheid van blauwalgen worden opgeheven.

De blauwalgen zouden verdwenen zijn uit dat deel van het kanaal Gent-Oostende. "Maar niet in het gedeelte Beernem-Brugge-Plassendale. Daar blijft het verbod op zachte recreatie van kracht. De waterkwaliteit is nog steeds ondermaats en er zijn nog steeds blauwalgen aanwezig. Dat betekent dat er nog gezondheidsrisico's zijn", zegt Carl Decaluwé. Voor de Koninklijke Roeivereniging Brugge (KRB) en de Brugse Trimm- en Roeiclub (BTR) is het toch enigszins goed nieuws. "Het is vijf voor twaalf, omdat het BK en EK eraan komt. Op dit moment zouden we keihard aan het trainen moeten zijn, maar door het verbod op zachte recreatie moeten we aan land blijven. We doen wel fysieke duurtrainingen en gebruiken ergometers, maar daarbij is er geen boot- en teamgevoel", zegt hoofdtrainer Piet Graus van de KRB. "Nu het verbod tussen Oostende en Plassendale wordt opgeheven, zullen we dit weekend wellicht onze boten naar Oostende brengen om daar te trainen. Dit gezegd zijnde: wij komen vanuit de roeiboten haast niet in contact met water. In Hazewinkel in het Antwerpse, waar het BK plaatsvindt, krijen ze elk jaar te maken met blauwalgen. Daar is nooit een roeiverbod, enkel voor kinderen. Ik begrijp dat men zich wil indekken tegen de risico's, maar het verbod komt enorm ongelegen. Ik betwijfel of iemand er effectief ziek van wordt", aldus Graus. (BBO)