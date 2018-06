Geef mening over sportpark 08 juni 2018

De stad Brugge denkt erover na om het sportpark in Koolkerke anders in te richten en om het volledige park aantrekkelijker te maken voor de buurtbewoners. Op woensdag 13 juni is er van 17.30 tot en met 19 uur op het speelplein een infomoment. Buurtbewoners mogen er hun mening geven. (BHT)