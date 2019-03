Gedetineerde valt cipiers aan bij terugkomst uit penitentiair verlof en krijgt 15 maanden cel Siebe De Voogt

01 maart 2019

14u30 0 Brugge Een 34-jarige Bruggeling heeft 15 maanden cel gekregen voor geweld tegenover cipiers in de Brugse gevangenis en tegenover Antwerpse politieagenten. Stijn D. liep in totaal al 36 veroordelingen op.

Het strafblad van Stijn D.S. (34) uit Brugge oogt zachtjes gezegd indrukwekkend. In totaal liep de Bruggeling in het verleden al 36 veroordelingen op, onder meer voor vluchtmisdrijf en geweldsdelicten. Op 22 februari 2017 keerde de man terug uit penitentiair verlof. In de Brugse gevangenis werd hij bij aankomst gefouilleerd door twee cipiers. Die vonden een gsm in de zak van D.S., waarop die bijzonder agressief reageerde en enkele vuistslagen uitdeelde. Op 14 december van dat jaar werd de Bruggeling dan weer dronken aangetroffen op de trein. Hij werd door mensen van Securail van de trein gehaald in Antwerpen-Centraal en liep daarbij verwondingen op. Een ambulance bracht de man over naar het ziekenhuis, maar onderweg trapte hij naar het hoofd van een politie-inspecteur die hem begeleidde. Op 14 maart vorig jaar maakte Stijn D.S. samen met een kompaan amok in de Lidl in Antwerpen. Hij was opnieuw dronken en bleek ook weer in penitentiair verlof te zijn. Bij z’n arrestatie gedroeg D.S. zich wederom weerspannig. De Brugse rechtbank legde hem vrijdagmorgen voor alle feiten 15 maanden cel op en 800 euro boete. De twee cipiers die slachtoffer werden van de agressieveling kregen in totaal 1.500 euro schadevergoeding toegekend.