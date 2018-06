Gedaan met files rond 't Zand? RIJRICHTING MAAGDENSTRAAT DRAAIT OM, GEZELLELAAN DOODLOPEND BART HUYSENTRUYT

08 juni 2018

02u42 0 Brugge De kleine, maar vervelende files rond 't Zand in Brugge moeten opgelost raken met nieuwe maatregelen. Binnenkort draait de rijrichting in de Maagdenstraat om en wordt de Guido Gezellelaan een doodlopende weg. "Overal zou het verkeer vlotter moeten verlopen", stelt politiecommissaris Alain Strubbe.

Gaat u er gerust even bij zitten, want de komende weken wijzigt er heel wat in de straten op en rond 't Zand, zoals u op het plan kan zien. Het plein nadert zijn voltooiing: tegen 15 juli moet 't Zand, nieuwe stijl klaar zijn. De grootste verandering situeert zich wellicht ter hoogte van de Smedenstraat. Die wordt vlotter toegankelijk. De toegangswegen via Hoefijzerlaan en Noordzandstraat blijven, terwijl je ook vanuit de Boeveriestraat over de Vrijdagmarkt naar de Smedenstraat zal kunnen rijden. "De Smedenstraat is een drukke weg, waar ook veel handelaars zijn", zegt politiecommissaris Alain Strubbe. "Maar aan het einde ervan, richting Smedenpoort, stropt het verkeer nu heel vaak. Dat komt omdat er wagens moeten invoegen vanuit de Maagdenstraat. Er zijn ook veel automobilisten die de afslag nemen naar de Guido Gezellelaan. Die straat vormt een sluipweg voor verkeer dat de Brugse ring wil oprijden."





Lichten verdwijnen

Daar willen politie en stad wat aan veranderen. De Guido Gezellelaan wordt een straat die voorbehouden is voor plaatselijk verkeer. Wie er toch nog wil inrijden, zal aan het einde ervan rechtsomkeer moeten maken, want de straat wordt doodlopend. De lichten aan de Bloedput verdwijnen dus. "Zo wint het verkeer op de Bloedput 15 seconden. Die tijd geven we aan het verkeer dat vanuit de Bevrijdingslaan links wil afslaan richting Gulden Vlieslaan. Dat zou fileleed op de Bloedput moeten verminderen", zegt Strubbe.





Beursplein

Het probleem van de Maagdenstraat wordt dan weer opgelost door de rijrichting te veranderen. Voortaan zal je aan fietsenzaak Provan niet langer de Smedenstraat kunnen inrijden. Dat zal wel mogelijk worden in de Ketelbuizerstraat, een paar tientallen meters verderop. "Zo zal het verkeer vanuit het Beursplein achteraan de rij kunnen inschuiven, wat ook veel ergernis zal wegnemen", voorspelt Strubbe.





Wennen

Wie het plannetje verder goed bekijkt, ziet ook de gewijzigde situatie op 't Zand zelf. Daar ligt nu de Boeveriestraat tot aan de Zuidzandstraat. Wie de stad in wil, moet die weg gebruiken. Aan de horecazaken is de weg verdwenen. Laden en lossen kan achter de parkeerpaviljoenen. Wie over 't Zand wil rijden, kan dan via de Vrijdagmarkt. Tegelijk is ook het circuit aan West- en Oostmeers aangepast, om sluipverkeer daar te voorkomen. "Het zal wennen worden", weet burgemeester Renaat Landuyt (sp.a). "Er zullen wellicht in het begin ook fouten gemaakt worden. Maar de situatie zou beter moeten worden dan nu." Tegen 15 juli moet het nieuwe circulatieplan actief zijn.