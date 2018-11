Gebuisd in Brugge, hot in Bangkok JAPPE (24) BESTORMT AZIATISCHE MARKT MET APP VOOR ZAKENREIZEN MATHIAS MARIËN

14 november 2018

Bruggeling Jappe Pollentier (24) maakt momenteel furore in het Thaise Bangkok als medezaakvoerder van Octotrip, een mobiele applicatie waarmee bedrijven zakenreizen voordelig kunnen regelen en beheren. "Hier is 'the sky the limit'. In België geloofden te weinig mensen in ons", zegt Jappe, die in het zesde middelbaar... eerst gebuisd was.

Een vlekkeloos parcours was Jappe Pollentier niet gegund. In het zesde middelbaar aan het Sint-Leocollege in hartje Brugge, kreeg de toen 17-jarige een harde klap te verwerken: een C-attest. Hij volgde economie-moderne talen. "Eerlijk? Het interesseerde mij allemaal weinig", blikt de Bruggeling terug op zijn jonge jaren. "Ik haalde slechte punten, maar dat had eigenlijk niks met mijn capaciteiten te maken. Op dat moment was ik simpelweg te veel bezig met andere projecten. Ook mijn grootste passie vormde een struikelblok. Tot 's ochtends vroeg speelde ik online poker. Daarmee verdiende ik dan ook nog eens mooi geld. Zo bleef er amper tijd over voor school." Zijn laatste jaar overdoen was voor de ambitieuze tiener geen optie. Via de examencommissie haalde hij alsnog zijn diploma, waarna hij eindelijk kon starten aan de hogere studies marketing. Alleen liep het ook dáár snel fout. Naar de lessen gaan deed Jappe niet. Liever werkte hij van thuis uit verder aan zijn toekomst. Na één semester stond zijn beslissing vast en stopte hij met zijn studies. "De leerstof was niet meer up-to-date. Zeker wat sociale media betreft. Ik besefte dat ik de studie geen drie jaar zou volhouden", zegt Jappe.





Gratis in luxehotels

De Bruggeling wist op dat moment wel al zeker dat zijn toekomst in de wereld van het internet zou liggen. Op een eigen Facebookpagina ging hij op zoek naar goedkope vliegtickets en mogelijkheden om spotgoedkoop of zelfs helemaal gratis te logeren in luxehotels. Hoe? Door te zoeken naar 'error fares', prijsfouten op websites in de reiswereld. Zo kreeg hij het idee voor Octotrip. Samen met zijn medeoprichters Jens Oreel, Pieter Beens en Jarrich van de Voorde bedacht Pollentier een platform waarmee bedrijven de zakenreizen van hun medewerkers makkelijk kunnen organiseren én beheersen. De applicatie berekent automatisch de laagste prijzen én laat toe om een budget in te stellen waarmee de medewerker aan de slag kan. Automatisch komen ook de beschikbare hotels en tickets tevoorschijn die voor dat budget kunnen gebruikt worden. "Het bespaart de bedrijven enorm veel tijd én geld", zegt Jappe trots.





Feestdagen in Brugge

In eigen land stootte de Bruggeling echter snel op de typische bescheidenheid van de Belgen. "Wij dachten meteen internationaal. Voor Belgische adviseurs en investeerders was dat echter een no-go. 'Richt jullie pijlen eerst op steden zoals Antwerpen en Brussel', kregen we te horen. Voor mij was dat helemaal geen optie. Met mijn laatste geld vloog ik naar Singapore en Bangkok om de applicatie te promoten. Al snel was duidelijk dat er in Azië wél enthousiasme was voor ons project", vertelt Jappe vanuit Bangkok, waar hij ondertussen woont. "Hier is het principe 'digital first' helemaal van kracht. Uiteindelijk konden we via verschillende investeerders 800.000 dollar inzamelen en zijn we sinds enkele maanden volledig operationeel." Winstgevend is het bedrijf, met acht werknemers, voorlopig niet. De focus ligt op het winnen van marktaandeel, waar dus veel investeringen voor nodig zijn. Al gelooft de Bruggeling wél rotsvast in de toekomst. "The sky is the limit, daar ben ik van overtuigd. We kunnen Octotrip blijven uitbouwen. Alles wat te meten valt met data, kunnen we verwerken in de applicatie. Denk bijvoorbeeld aan verzekeringen, om een simpel voorbeeld te geven. De mogelijkheden zijn enorm."





Een terugkeer naar Brugge, of zelfs Europa, zit er vooralsnog niet aan te komen. "Het potentieel in Azië is momenteel véél te groot om te laten schieten", verklaart Jappe. Zijn ambitie is alvast duidelijk: Octotrip uitbouwen tot één van de grootste bedrijven wereldwijd. En tóch behoudt de jongeman, ondanks het succes aan de andere kant van de wereld, zijn band met zijn thuisstad levendig. "Twee keer per jaar kom ik op bezoek. Vooral de feestdagen vier ik thuis. Brugge is en blijft mijn échte thuis. Maar tegelijk is het contrast enorm groot. De straat waar ik woon in Bangkok is langer dan wanneer ik het volledige centrum van Brugge doorkruis", lacht Pollentier. "Ach, het is altijd zalig om terug te keren. Maar om mijn doel te bereiken, moet ik nu eenmaal in Azië wonen. Ooit zei ik tegen mijn ouders: ik wil een triljoenenbedrijf uit de grond stampen. Het klonk toen misschien als een grap, maar eigenlijk was het dat niet. Het stond symbool voor mijn ambitie. Al weet ik natuurlijk dat het een héél moeilijke opgave wordt. Enkel Apple is zo groot. Laat ons maar beginnen met winstgevend te worden", besluit de Bruggeling met de glimlach.