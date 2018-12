Gauwdieven opgepakt tijdens shoppingweekend Bart Boterman

16 december 2018

12u29 5 Brugge De politie van Brugge heeft zaterdag kort voor de middag twee Roemeense gauwdieven in de boeien geslagen.

Volgens het parket werden de twee al even door de politie in de gaten gehouden tijdens een actie rond gauwdiefstallen. Ze gedroegen zich namelijk verdacht en waren kennelijk op dievenpad tijdens het drukke shoppingweekend. Bij een poging tot diefstal aan het Arentshof en de Bonifaciusbrug werden ze ingerekend. Het gaat om twee mannen van 29 en 35 jaar uit Roemenië. De twee verschijnen maandag voor de onderzoeksrechter. Die zal beslissen over hun aanhouding.