Gauwdieven na 13 feiten gestraft

Drie gauwdieven kregen celstraffen van de Brugse strafrechter omdat ze in de binnenstad tussen maart en 6 juli 2017 liefst 13 feiten pleegden. Telkens hadden M.A., H.G. en H.O. het gemunt op nietsvermoedende wandelaars en winkels. Vooral H.G., die alle 13 feiten pleegde, was de boosdoener. De politie betrapte hem op heterdaad toen hij met een grote winkeltas over straat liep. In zijn Renault Scenic bleek nog heel wat gestolen kledij te zitten. De rechter verklaarde die Renault Scenic nu verbeurd en gaf de man 2 jaar effectieve celstraf en 1.600 euro boete. Zijn kompaan M.A., die zelf 6 feiten pleegde en met wie hij de spullen verkocht in Rijsel om aan geld te raken, kreeg 1 jaar cel en 800 euro. De derde man, H.O., was slechts bij 1 feit betrokken en kreeg 4 maanden cel en 400 euro boete. (JHM)