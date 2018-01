Gaslek snel onder controle 25 januari 2018

In het Maagdendal in Brugge is gisterochtend de bewoner van een rijwoning afgevoerd naar het ziekenhuis nadat in zijn huis een gevaarlijke hoeveelheid koolstofmonoxide (CO) werd gemeten. De brandweer kwam even voor acht uur ter plaatse na een melding van een schouwbrand. Het vuur was snel onder controle. De brandweerlui merkten echter een sterke gasgeur op in de woning en gingen over tot een grondige controle. Al snel werd een gaslek ontdekt waardoor de CO-waarde in de woning hoog was. De hulpdiensten ventileerden het volledige gebouw en lieten het lek dichten. De straat moest tijdelijk afgesloten worden voor verkeer. Na de ventilatie was het gevaar snel geweken. (MMB)