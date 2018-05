Gaslek door wegverzakking 07 mei 2018

In Groot Ter Doest, een zijweg van de N31 tussen Lissewege en Brugge, is zaterdagmiddag een gaslek ontstaan omdat de weg er plaatselijk verzakt was en er daardoor een lagedrukgasleiding werd geraakt. De brandweer kwam ter plaatse maar gevaar voor de omgeving was er niet. Bij het gaslek staat slechts één woning, maar die bewoners waren niet thuis. Ook het verkeer op de N31 kon gewoon blijven rijden. Eandis kwam het gat uitgraven en de leiding herstellen. Het wegdek werd daarna hersteld. (JHM)