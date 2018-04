Gaslek door defect MATHIAS MARIËN

24 april 2018

In de Veldmaarschalk Fochstraat in Brugge is gisteren kort na de middag een gaslek ontstaan aan twee woningen. De oorzaak was te vinden bij een technisch defect. Eandis kwam ter plaatse om de nodige metingen uit te voeren. Uiteindelijk was de situatie snel onder controle. In de namiddag was het euvel hersteld. De hinder bleef beperkt.