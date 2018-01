Gasgeur blijkt stinkende batterij te zijn 24 januari 2018

02u42 0

De brandweer van Brugge is maandagnacht even voor 4 uur uitgerukt voor een vermeend gaslek in een garage langs de Monnikenwerve.





De bewoners hadden een sterke gasgeur vastgesteld en besloten de hulpdiensten te alarmeren. Eenmaal aangekomen op het industrieterrein kon de brandweer geen gaslek detecteren. Wél konden ze de oorzaak van de sterke geur achterhalen. Die bleek uiteindelijk afkomstig van een batterij die te lang in de lader zat. Van enig gevaar was dan ook geen sprake. Na een grondige controle kon de brandweer terugkeren naar de kazerne. (MMB)