Garagebrand snel onder controle MMB

12 december 2018

16u33 0

Langs de Stationslaan in Sint-Michiels is woensdagmiddag even na 15 uur brand ontstaan achteraan een woning in een losstaande garage. De bewoner zag rook opstijgen uit het bijgebouw en alarmeerde de brandweer. Eenmaal ter plaatse hadden de hulpdiensten de situatie snel onder controle. De schade aan de garage is wel aanzienlijk. Er raakte evenwel niemand gewond. De politie sloot de Stationslaan tijdens de bluswerken deels af voor het verkeer.