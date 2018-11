Garage BMW Cocquyt tegen de vlakte 24 november 2018

Afscheid van een vertrouwd zicht, want in de Waggelwaterstraat in Brugge is de oude showroom en garage van BMW Cocquyt tegen de vlakte gegaan. De verouderde gebouwen maken plaats voor een nieuw gebouw met een ruime uitnodigende showroom, een volledig vernieuwd atelier dat uitgerust is volgens de laatste technologische trends en een carrosserieafdeling. Eind 2019 moet het gebouw klaar zijn. "Daar zullen we de klant in zo'n optimaal mogelijke omstandigheden kunnen ontvangen", zegt Clementine Cocquyt. "We kiezen bewust voor deze locatie, omdat ze goed bereikbaar is vanuit alle snelwegen." Alle wagens en materiaal is de voorbije maanden verhuisd naar tijdelijke locaties in de nabije Dirk Martensstraat. Voor de vele klanten van de garage verandert er uiteindelijk niet zo veel. "De nieuwe showroom en het tijdelijke atelier bevinden zich op nauwelijks vierhonderd meter van de vertrouwde locatie", zegt Cocquyt. De BMW en MINI Service verhuist naar ons nieuw gebouw, dat de uiteindelijke carrosserieafdeling wordt." (BHT)