Galerieweekend in teken van Triënnale 07 augustus 2018

Acht galeries voor actuele kunst en design in de Brugse binnenstad organiseren het 'Brugge Galerie Weekend' op vrijdag 17, zaterdag 18 en zondag 19 augustus. Zij brengen tentoonstellingen op het traject van de Triënnale, geïnspireerd door het thema 'Vloeibare Stad'. De exposerende kunstenaars geven antwoorden op de gevolgen van de vloeibare samenleving vandaag. De 8 deelnemende galeries zijn Absolute Art Gallery, Black Swan Gallery, Galerie Broes, Galerie Pinsart, Galerie Thomas Serruys, Galerie Vanlandschoote, Kind of OJ en 44 Gallery. Alle galeries zijn open op vrijdag van 18 tot 21 uur (openingsavond) en op zaterdag en zondag van 11 tot 18 uur. De toegang is gratis en het programma vind je via www.bruggegalerieweekend.be. (BHT)